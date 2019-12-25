У состоящего на учете у психиатра петербуржца намерены отобрать разрешение на оружие

Согласно закону, состоящие на подобном учете россияне не могут получать разрешение на оружие.

Прокуратура Калининского района намерена отобрать у петербуржца, состоящего на учете у врача-психиатра, разрешение на хранение и ношение оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка прокуратуры показала, что по медицинской части у мужчины также наблюдаются поведенческие расстройства из-за употребления алкоголя. Однако местный житель имеет соответствующее разрешение на хранение трех видов оружия самообороны. Согласно федеральному закону "Об оружии", лицензию на покупку оружия запрещено выдавать россиянам, состоящим на учете в медучреждениях по поводу алкоголизма, наркомании или психического заболевания.

Прокуратура направила исковое заявление в суд.

Ранее мы писали, что прокуратура и суд отлучили от руля петербуржца с подорванным здоровьем.

Фото: Piter.TV