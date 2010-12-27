У Солнца появилось темное сердце

Сердце длинной в миллионы километров заметили ученые на фотографиях Солнца.

Как сообщают на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, необычную активность можно было увидеть даже обычному человеку. Фигуру Сердца «нарисовали» холодные магнитные петли, которые кажется более темными чем остальная горячая область.

«Интересно, что центр фигуры пришелся почти точно на ту точку солнечной поверхности, которая смотрит сейчас на Землю. Не исключено, что наша звезда среди всей солнечной системы тем самым выразила особую симпатию именно Земле», - говорится в сообщении.

Фигурой на Солнце можно было полюбоваться несколько часов, после она медленно «растворилась»

Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН