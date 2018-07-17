У скульптуры "Полдень" в Летнем саду обломали стрелы

Сотрудники сада предположили, что неизвестные повредили скульптуру во время фотосессии.

В субботу утром, 21 августа, в Летнем саду у скульптуры "Полдень" обломали стрелы. Повреждение обнаружили сотрудники сада. Об этом они рассказали на официальной странице садов Русского музея в "ВКонтакте".

Сотрудники сада предположили, что неизвестные повредили скульптуру во время фотосессии.

Пучок стрел, возможно, был отломлен из-за использования его в качестве опоры при фотографировании, – написали в публикации.

Также работники Летнего сада напомнили, что нельзя вставать на скульптуры или ставить на них детей.

Это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющих композицию Летнего сада. Их реставрация – непростое дело. Давайте все же помнить о культурном коде нашего любимого города и поддерживать его, – подчеркнули в Летнем саду.

Отметим, что "Полдень" – носитель солнца. На лбу у него изображен солнечный диск, а за спиной – лук. В руке стрелы, напоминающие о солнечных лучах. В другой руке – ветка цветка лотоса, который, по древним верованиям, поднимается из воды вместе с солнцем и с закатом дня прячется в воду. Полдень обращает свое лицо к томной и кокетливой Авроре. Она всегда смотрит на него, но улетает вперед и всегда остается неуловимой.

Ранее в Ботаническом саду Петра Великого упал 160-летний дуб.

Фото: Вконтакте / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ