У петербургской школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк

Учеников временно эвакуировали, однако инцидент не отразился на окончании дня в гимназии.

В среду, 6 сентября, в коридоре одной из петербургских гимназий случилось напугавшее учеников происшествие. В рюкзаке ученицы 7-ого класса загорелся пауэрбанк. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Изначально предполагалось, что прооизошёл взрыв, но в учебном заведении опровергли это, отметив, что портативное устройство только задымилось. Его уже потушили. Кроме того, всех учеников гимназии успешно эвакуировали.

Инцидент не отразился на окончании учебного дня: уроки продолжились согласно расписанию, как и внеучебные занятия.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина пытался забраться в печь для кремации животных.

Видео: Telegram / ДТП и ЧП СПб