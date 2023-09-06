У петербургской школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк

В среду, 6 сентября, в коридоре одной из петербургских гимназий случилось напугавшее учеников происшествие. В рюкзаке ученицы 7-ого класса загорелся пауэрбанк. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Изначально предполагалось, что прооизошёл взрыв, но в учебном заведении опровергли это, отметив, что портативное устройство только задымилось. Его уже потушили. Кроме того, всех учеников гимназии успешно эвакуировали.
Инцидент не отразился на окончании учебного дня: уроки продолжились согласно расписанию, как и внеучебные занятия.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина пытался забраться в печь для кремации животных.
Видео: Telegram / ДТП и ЧП СПб
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