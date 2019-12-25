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В Петербурге мужчина пытался забраться в печь для кремации животных
Сегодня, 12:44
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В Петербурге мужчина пытался забраться в печь для кремации животных

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После выходки он попал в реанимацию.

Житель Екатеринбурга проник на кладбище для животных и попытался залезть внутрь печи для кремации, после чего попал в реанимацию с ожогами второй степени. Об этом пишет "Фонтанка".

Судя по всему, мужчина был неадекватен. Предполагается, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Известно, что перед выходкой он общался с охранником, который сначала смог выгнать непрошенного гостя, который затем проник в крематорий через служебный вход.

Пострадавший получил ожоги 20% тела, он был доставлен в реанимацию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Ранее мы сообщили о том, что маленький мальчик облился кипятком из кружки в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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