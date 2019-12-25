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У сбытчиков наркотиков обнаружили 79 патронов и самодельный пистолет
Сегодня, 11:48
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nastya960

У сбытчиков наркотиков обнаружили 79 патронов и самодельный пистолет

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Самой старшей в компании – 67 лет.

Петербургская полиция нашла склад оружия у банды, подозреваемой в продаже наркотиков. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии правоохранителей, компания из 6 человек распространяла через "закладки" метадон". Наркоторговцам от 37, самая старшая – 67-летняя женщина. Оп месту жительства наркодидеров был найден тайник.

В тайнике найдено более 100 граммов метадона, обрез с двумя магазинами, более 50 патронов. Все, кроме пенсионерки, находятся за решеткой. Женщина – под подпиской о невыезде.

Ранее экс-промоутера Емельяненко осудили на 10 лет за сбыт наркотиков.

Фото: Piter.TV

Теги: наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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