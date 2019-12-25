Экс-промоутера Емельяненко осудили на 10 лет за сбыт наркотиков

Олег Раевский раскладывал наркотики по тайникам в Петербурге и хранил запрещенные вещества дома.

Экс-промоутер спортсмена ММА Федора Емельяненко Олег Раевский получил 10 лет лишения свободы за сбыт наркотиков. Как рассказали в пресс-службе петербургской прокуратуры, мужчину признали виновным в крупном сбыте запрещенных веществ и их незаконном хранении.

Суд установил, что 42-летний уроженец Твери долгое время занимался размещением на территории Петербурга тайников с закладками наркотиков. Еще в июле 2017 года Раевского задержали при передаче 21 грамма кокаина "закупщику", при осмотре автомобиля мужчины правоохранители нашли еще 2 грамма наркотика, оставленного для личного потребления. Тогда экс-промоутера отпустили под подписку о невыезде.

Раевского осудили на 10 лет и один месяц в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV