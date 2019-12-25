В Петербурге отправили в колонию мигрантов, которые изнасиловали девушку и выбросили ее в окно

Она получила тяжелые травмы, но выжила.

В Петербурге осудили семерых мигрантов. В июле 2018 года они изнасиловали девушку и выбросили в окно с третьего этажа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, 4 июля один из злоумышленников завел в номер гостиницы девушку обманным предлогом. Девушка в этот момент была в алкогольном опьянении. В номер пришли другие соучастники, которые довели девушку до беспомощного состояния с помощью алкоголя и наркотиков.

Затем уже беспомощную потерпевшую изнасиловали и потребовали 20 тысяч рублей за нераспространение порочащих фото и видео. Она согласилась, но мужчины после этого еще и украли у нее телефон. Затем девушку выбросили в окно с третьего этажа. Она получила тяжелые травмы, но выжила.

Суд назначил для шестерых наказание от 4 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Тот, кто выбросил девушку, получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Со всех осужденных взыскали от 200 тысяч до 689 тысяч рублей. Общая сумма составила почти 2 миллиона.

Ранее в Ленобласти педофил надругался над школьницей в лифте.

Фото: Piter.TV