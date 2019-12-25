Соответствующие поправки в Трудовой кодекс вступят в силу с 11 августа.

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации. Об этом сообщает издание URA.RU.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс вступят в силу с 11 августа. По ним, каждый гражданин старше 40 лет раз в год будет иметь право на один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации — с сохранением рабочего места и средней заработной платы за этот день. После сотрудник будет обязан предоставить справку о прохождении диспансеризации.

Власти считают, что эта мера поможет улучшить здоровье россиян и продолжительность жизни в стране.

Ранее мы писали, что в России работают над восстановлением диспансеризации.