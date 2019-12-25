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В России работают над восстановлением диспансеризации
Сегодня, 11:26
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lesjasap

В России работают над восстановлением диспансеризации

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Татьяна Голикова напомнила, что коронавирусная инфекция начала отступать.

В России работают над восстановлением диспансеризации. Об этом во время заседания коллегии Минздрава рассказал вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница объяснила, что система здравоохранения занимается возобновлением работы по диспансеризации населения, так как COVID-19 начал отступать.

Как вы знаете, всероссийская диспансеризация была временно остановлена, и сейчас мы уже работаем над тем, что там, где инфекция отступила, диспансеризацию восстановить

Татьяна Голикова, вице-премьер России

Чиновница добавила, что пожилым людям в сложившейся ситуации по возможности следует оказывать медицинскую помощь на дому. Голикова напомнила, что программа по модернизации первичного звена здравоохранения начнется с 1 января 2021 года. Однако региональные программы подготовлены к 1 июля 220 года. Теперь эксперты займутся их обновлением до 1 сентября.

Минздрав решил отложить тестирование водителей на алкоголь и наркотики.

Теги: диспансеризация, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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