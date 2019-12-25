Ранее процедуру раскритиковал Владимир Путин.

Минздрав решил отложить тестирование водителей на алкоголь и наркотики в крови и моче до 2021 года. Приказ опубликован на портале нормативных актов.

Новый порядок должен был вступить в силу с 1 июля. Однако Минздрав перенёс вступление нормы в силу на 1 января 2021 года.

Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2020 года. цитата из приказа Минздрава

Тестирование на наркотики и алкоголь для получения и обмена прав хотели сделать обязательным с ноября 2019 года. Его стоимость тогда составила около пяти тысяч рублей, а производила оборудование для тестов только одна компания. В регионах возле наркодиспансеров стали образовываться большие очереди — на это обратил внимание Владимир Путин и подверг готовность к процедуре критике.

Из-за этого введение тестирования перенесли на лето 2020 года.

Ранее в России приостановили прием экзаменов на водительские права из-за коронавируса.