Автошколы временно прекратили деятельность из-за коронавируса.

В России приостановили прием экзаменов на водительские права из-за коронавируса. Об этом рассказал журналистам "ТАСС" заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Олег Понарьин заявил, что на данный момент по стране временно прекращена деятельность автомобильных школ. Сейчас чиновники не могут назвать точные сроки, на которые учреждения оказались закрыты. Возобновление деятельности работы автошкол будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, что 8 апреля Владимир Путин объявил о том, что правительство России автоматически продлит срок действия паспортов, водительских удостоверений и документов, которые удостоверяют личность гражданина. Срок действия документов будет увеличен не менее, чем на три месяца. По словам главы государства, в ситуации с распространением коронавируса, населению не должно быть до "бюрократических формальностей" и хождения по профильным инстанциям.

В России запретили водителям находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов.