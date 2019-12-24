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В России запретили водителям находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов

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Кабмин принял новые правила для дальнобойщиков и водителей общественного транспорта.

Правительство запретило водителям находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров России.

Маршруты более 9 часов будут возможны для каждого водителя не более 2 раз в неделю. При этом отдыхать шоферы должны не менее 11 часов в сутки, в исключительных случаях - по 9 часов. Также они будут обязаны периодически делать перерыв в движении, не позднее, чем через 4,5 часа от начала пути. Отдых должен продлиться не менее 45 минут, но перерывы можно дробить на части. При этом первый может составлять не менее 15 минут, а последний - не менее 30 минут.

Если водитель не нашел места для стоянки, он может продолжить движение еще 1-2 часа. При этом он должен соблюдать требования предосторожности. Соответствующие поправки внесены в ПДД. Их соблюдение будет контролироваться специальными тахографами.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России утвердили новые правила экзамена на водительские права.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: автобусы, вождение, грузовики, правительство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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