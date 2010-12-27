Piter.tv публикует изменения в экзамене на водительские права.

В России утвердили новые правила экзамена на водительские права. Дмитрий Медведев подписал документ, устанавливающий новые требования к автомобилистам. В частности, этап "площадка" и "Город" стали единым испытанием по вождению, который будет длиться полчаса. Мотоциклисты продолжат сдавать старый экзамен на "площадке". Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на документ, который еще не опубликован для общественности.

Сначала экзаменатор проверит базовые навыки, такие как трогание с места, движение на подъеме, параллельную парковку. Заранее с кандидатом не будут оговаривать маршрут для испытаний, а лишь перечислят некоторые улицы, на которых возможно пройдет тест. В законную силу требования вступят только с октября 2020 года.

По новым условиям автомобилист может опротестовать выставленную оценку на экзамене. Он может добиться ее аннулирования. В ГИБДД также могут добиться отмены результата, если водитель предоставит поддельные документы.

С января 2020 года вырастет возрастной ценз на управление трамваями, троллейбусами и автобусами. Его увеличат до 20 лет. Учиться управлять данными видами транспорта можно будет на скорости не выше 60 километров в час. Еще одним нововведением станет то, что в ГИБДД смогут требовать погашения задолженностей по штрафам для возвращения водительских прав после их лишения.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/