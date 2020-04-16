Аферисты используют монтаж новостей, чтобы получить банковские данные жертвы.

У россиян попытались украсть деньги с помощью новостей на Первом канале. Об этом в собственном аккаунте в Instagram сообщила телеведущая Екатерина Андреева. Она рассказала, что в Сети активизировались злоумышленники, которые используют монтаж кадров из новостей, чтобы получить данные банковских карт.

Преступники рассказывают жертвам, что каждому россиянину положено до 300 тысяч рублей из Официального компенсационного центра возврата невыплаченных денежных средств. На самом деле подобной организации не существует. Однако аферисты утверждают, что средства можно получить, если ввести на специальном сайте банковскую информацию, включающую CVV-код.

Становитесь умнее. Только вы сами можете себе помочь прокомментировала ведущая

Ведущая "Времени" советует подписчикам быть бдительнее. Она заметила, что в банках никогда не просят назвать клиентов CVV-код.

Рязанцы сняли клип на Little Big и отправили его на "Первый канал".

Фото и видео: Instagram/ekaterinaandreeva_official

