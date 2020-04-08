Видео уже собрало множество положительных комментариев и оценок.

Рязанцы сняли клип на Little Big и отправили его на "Первый канал". Авторы видео — творческое объединение "Собес".

Наша компания друзей просто устроила челлендж в Глебово Рязанского района. Решили поддержать Little Big, - рассказали они.

По словам авторов клипа, идея пришла к ним после того, как отменили "Евровидение" из-за пандемии COVID-19. Также они отмечают, что видео было создано до введения режима самоизоляции, поэтому участники в ролике без масок.

Видео уже собрало множество положительных комментариев и оценок.

Ранее солист Little Big представил свой клип на конкурс "Карантиновидение-2020".

Видео: ВКонтакте/ Макс Чупейкин