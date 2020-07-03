В Tvil.ru рассказали, что каждый второй турист не имеет средств на отдых.

У россиян не осталось денег на отпуск. Об этом сообщили аналитики из сервиса бронирования отелей Tvil.ru. Они объяснили, что половина граждан РФ жалуются на отсутствие средств на отдых из-за пандемии коронавируса. Каждый второй турист заявил, что ему не на что путешествовать. Еще 19% россиян признались, что в сезоне 2020 года им хватит денег "только на поездки по области".

Еще 15% россиян рассказали, что им удалось отложить средства на поездки. Они ждут открытия границ, чтобы отправиться в путешествие. А 8% туристов заявили, что их зарплата позволяет бронировать билеты в поездки без дополнительных накоплений. Уже запланировали путешествие и потратили на него средства 4%, а еще 3% планируют взять кредит для того, чтобы провести отпуск.

Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября.

Видео: government.ru