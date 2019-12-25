В Петербурге у советского биатлониста похитили кубок за 2 место в соревнованиях

Мужчина обратился в полицию.

Злоумышленники украли у советского биатлониста вещей на 37 тыс. рублей, среди них был кубок за второе место в соревнованиях. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне, 15 июня, Павел Антипов сообщил о краже из квартиры на улице Маршала Захарова. В результате выезда правоохранители установили, что 14 июня неизвестный преступник проник в квартиру на первом этаже, разбив окна на балконе. Оттуда он вынес деревянную шкатулку, тарелку из металла с росписями, курительную трубку из дерева и кубок в виде колокола с надписью "2 место, г. Понтрезина" (прим. Piter.TV — город в Швейцарии). Спортсмен получил кубок в 1984-м году.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в отдел полиции двух неработающих граждан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Павловске пенсионерке "продали" мёд за 52 тысячи рублей.

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