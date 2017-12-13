У российских футболистов допинговых нарушений не найдено

Выступающие в 2012-2017 годах - абсолютно чистые.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обнаружил допинговых нарушений у российских футболистов, которые выступали на чемпионате Европы — 2012 и 2016, чемпионате мира — 2014 и Кубке конфедераций — 2017. Об этом сообщает ТАСС.

УЕФА недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на чемпионате Европы — 2012, чемпионате мира — 2014, чемпионате Европы — 2016 и Кубке конфедераций — 2017, используя последние разработки и методы лабораторий WADA. Все результаты были отрицательными. Говорится в сообщении

Напомним: 15 февраля стало известно, что "Зенит" подписал соглашение об эксплуатации стадиона на 49 лет. Клуб обязался взять на себя все технические расходы.

Фото: ВКонтакте / Лига чемпионов УЕФА