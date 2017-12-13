"Зенит" подписал соглашение об эксплуатации стадиона на 49 лет

Клуб обязался взять на себя все технические расходы.

15 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, Полтавченко подписал договор с председателем совета директоров АО "Футбольный клуб "Зенит" Александром Дюковым. По информации комитета по инвестициям, концессионное соглашение было связано с футбольным стадионом на Крестовском острове.

Санкт-Петербург передал весь имущественных комплекс стадионов в управление футбольному клубу, который теперь получил право эксплуатировать стадион для проведения футбольных матчей и других спортивных мероприятий на 49 лет. "Зенит" обязан следить за техническим состоянием объекта, а также принимать на себя все сопутствующие расходы.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что "Зенит" взял стадион "Санкт-Петербург" в эксплуатацию на 49 лет за 49 рублей. По договору футбольный клуб заплатил за долгосрочную аренду условную сумму в 49 рублей, то есть за по рублю за каждый год. До 2023 сине-бело-голубые обязались вложить в арену полмиллиарда рублей.