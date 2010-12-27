На Крестовском острове 16 мая проверят систему оповещения

Жителей сначала предупредят по системе связи о проверке, а после включат сирены.

Днем 16 мая на Крестовском острове пройдет комплексная проверка сигналов оповещения в экстренных случаях. Специалисты из Комитета по информатизации и связи изучат готовность к эксплуатации региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. Особое внимание будет уделено стадиону "Санкт-Петербург" и прилегающим территориям.

Жители города смогут услышать сирены с 11.32 до 11.39. По средствам связи петербуржцам передадут заготовку необходимой информации. затем в дело вступят сирены. После этого сообщат о завершении проверки. План утвержден губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Оперативные мероприятия пройдут в рамках программы подготовки к Чемпионату мира по футболу.

Напомним, что на Апраксином дворе начались "чистки": власть будет демонтировать палатки и навесы.

Фото: Instagram/piter_arena