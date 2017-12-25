На Апраксином дворе начались "чистки": власть будет демонтировать палатки и навесы

Такое решение принял ответственный Комитет Смольного.

В Апраксином дворе представители Комитета по контролю за имуществом города начнут "чистку" торговых рядов. Нестационарные объекты будут демонтированы с территории рынка. Известно, что пока что решение о ликвидации коснется только навесы и палаточные павильоны. Внутри помещений проверки проводится не будут. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По данным от представителей ведомства, мероприятия носят плановый характер и не относятся к грядущему Чемпионату мира по футболу. Напомним, что еще в конце 2017 года петербургские парламентарии обратились с просьбой к губернатору по данному вопросу. Депутаты сомневаются в законности продажи на территории Апраксина двора.

В ближайшее время представители власит будут устраивать регулярный рейды по выявлению нелегальны объектов торговли.

Фото: wikipedia