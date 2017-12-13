"Зенит" взял стадион "Санкт-Петербург" в эксплуатацию на 49 лет за 49 рублей

Клуб вложит в реконструкцию объекта не менее 500 млн рублей.

Стадион "Санкт-Петербург" ожидаемо нашел себе владельца на ближайшие 49 лет. Концессионное соглашение на право эксплуатации объекта заключили ООО "Зенит Арена" (принадлежит ФК "Зенит") и Комитет по инвестициям Смольного. Об этом сообщает "Фонтанка". Издание уточняет, что у сине-бело-голубых не было конкурентов в этом вопросе. Никто другой просто не подавал заявки на право "порулить" главным стадионом города.

Уже известны некоторые подробности соглашения. "Зенит" заплатит по договору условную сумму в 49 рублей (по 1 рублю за год использования). Однако клубу все-таки придется серьезно вложиться в стадион "Санкт-Петербург". Во-первых, клуб будет тратиться на содержание объекта. Например, в 2018 году на эти цели придется выделить 1.8 млрд рублей. Кроме того, "Зенит" обещал вложить 500 млн рублей в эксплуатацию арены. На эти деньги, в первую очередь, ООО "Зенит-Арена" планирует серьезно расширить зону общественного питания при стадионе.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"