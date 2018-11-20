Городские открытия: Cтадион "Санкт-Петербург"

Это М-1 Арена. Это мечта к которой я шел почти 7 лет и вот я стою здесь. Вот этот купол, вот эта арена и она будет радовать всех петербуржцев своими праздниками, концертами, соревнованиями.

Здесь использован бетон и дерево. Поэтому здесь очень сумасшедшая акустика. Здесь есть очень много уникальных свойств, эта арена предназначена для проведения мероприятий, соревнований, концертов, можно и классических, потому что звук здесь потрясающий.