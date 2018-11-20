Городские открытия: Cтадион "Санкт-Петербург"

Это М-1 Арена. Это мечта к которой я шел почти 7 лет и вот я стою здесь. Вот этот купол, вот эта арена и она будет радовать всех петербуржцев своими праздниками, концертами, соревнованиями.
Здесь использован бетон и дерево. Поэтому здесь очень сумасшедшая акустика. Здесь есть очень много уникальных свойств, эта арена предназначена для проведения мероприятий, соревнований, концертов, можно и классических, потому что звук здесь потрясающий.
Арена имеет удобную транспортную доступность и находится всего в 500 метрах от новой станции метро "Беговая".
Площадь зрительного зала стадиона – 1300 кв.м. Вместимость варьируется от 1000 до 4000 человек. Трибуны-трансформеры могут менять свое положение в зависимости от задачи мероприятия. Помимо этого, в зале оборудованы 23 вип-ложи, вместимостью по 20 человек. Также, на арене созданы все условия для спортсменов и артистов – 8 гримерочных комнат и 4 раздевалки со всеми необходимыми условиями.
Арена готова. И теперь я жду сюда артистов, музыкантов, спортсменов. Приходите, радуйте зрителей.
Уже в скором времени на стадионе заработают 3 ресторана и любой посетитель сможет заказать горячие блюда.
Видео: Piter.TV
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