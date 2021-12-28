У роддома на Малой Балканской появится сквер "Семья"

Зона отдыха со скамейками появится на юго-западе сквера.

Во Фрунзенском районе Петербурга в этом году появится сквер "Семья". Петербуржец Сергей Сорокин выступил с инициативой обустройства в проекте "Твой бюджет". Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает пресс-служба Смольного.

В планах сохранить функциональное назначение сквера и его рельеф. Кроме этого, учтут существующую схему движения пешеходов и организуют транзит от роддома к пешеходному переходу через Бухарестскую улицу.

Зона отдыха со скамейками появится на юго-западе сквера. На территории высадят цветы, злаковые растения, деревья и кустарники с применением принципа ярусности.

Ранее жители Выборгского района выступили против застройки сада Ивана Фомина.

Фото: пресс-служба Смольного

