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У роддома на Малой Балканской появится сквер "Семья"
Сегодня, 21:45
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У роддома на Малой Балканской появится сквер "Семья"

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Зона отдыха со скамейками появится на юго-западе сквера.

Во Фрунзенском районе Петербурга в этом году появится сквер "Семья". Петербуржец Сергей Сорокин выступил с инициативой обустройства в проекте "Твой бюджет". Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает пресс-служба Смольного. 

В планах сохранить функциональное назначение сквера и его рельеф. Кроме этого, учтут существующую схему движения пешеходов и организуют транзит от роддома к пешеходному переходу через Бухарестскую улицу.  

Зона отдыха со скамейками появится на юго-западе сквера. На территории высадят цветы, злаковые растения, деревья и кустарники с применением принципа ярусности. 

Ранее жители Выборгского района выступили против застройки сада Ивана Фомина.

Фото: пресс-служба Смольного
 

Теги: роддом, сквер семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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