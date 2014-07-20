У реки Смоленки ликвидировали "стихийное пристанище лиц без определенного места жительства"

Бездомным напомнили, что согреться можно в палатке на Шкиперском протоке.

Администрация Васильевского острова ликвидировала пристанище людей без определенного места жительства. Оно располагалось на берегу дикой части реки Смоленки.

Избавиться от вещей решили после того, как местные жители стали жаловаться на мусор и неприятный запах в окрестностях Воскресенской церкви у Смоленского кладбища. Жалобы поступали в том числе депутату Константину Чебыкину.



А администрации отметили, что для бездомных людей на острове работает пункт обогрева от "Ночлежки" и Комплексного центра Василеостровского района. Палатка работает с 20:00 до 8:00. Она рассчитана на 40 человек. В ней можно получить медицинскую помощь, позавтракать и согреться.

Ранее Piter.TV побывал в ночном рейсе "Ночлежки".

Фото: администрация Васильевского острова