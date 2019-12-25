У регоператора по обращению с отходами в Ленобласти появился новый начальник

Руководящую должность получил Антон Бучнев.

Новым руководителем управляющей компании по обращению с отходами 47-ого региона стал экс-зампред Комитета по ЖКХ и транспорту Антон Бучнев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В задачи Бучнева будут входить учёт и контроль количества отходов и работа с обращениями жителей в ТКО. Кроме того, новый начальник должен будет осуществить связь между оператором и областными властями.

Кроме того, в Ленинградской области скоро разработают платформу для оперативного решения вопросов, связанных с мусором. Возможно обьединение рынков с Петербургом.

Напомним, что ранее подразделение возглавлял Николай Хасиев.

Ранее мы рассказали о том, что в рамках "мусорной реформы" Ленобласти в Тосненском районе установят 84 контейнерные площадки.

Фото: Деловой Петербург