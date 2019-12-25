В рамках "мусорной реформы" Ленобласти в Тосненском районе установят 84 контейнерные площадки

Вопрос обсудили на встрече главы областного комитета по обращению с отходами с местными руководителями.

Во вторник, 11 августа, в Тосненском районе прошло совещание главы областного комитета по обращению с отходами Алексея Пименова с руководителями администраций города и прилегающих к нему поселений. В ходе встречи состоялось обсуждение "мусорной реформы". Так, предполагается, что в ближайшее время на территории района установят 84 контейнерные площадки. Об этом сообщил online47.

Установка будет профинансирована из регионального бюджета. Кто будет отвественнен за покупку самих контейнеров пока не решено – по словам Пименова, их могут оплатить муниципалы,перевозчики или Регоператор.

Отметим, что всего в районе происходит обслуживание 465 площадок для мусорных баков. В связи с нововведением, некоторые из них придется обслуживать по другому графику.

Кроме того, на встрече обсудили проблему вывоза отходов с территорий СНТ: с трудностями столкнулись приблизительно 90 садоводств из-за того, что их председателями не был заключен договор с ТКО. Вопрос возьмут на контроль представители администраций, муниципалитета и регионального оператора.

Ранее мы рассказали о том, что на рекультивацию территории свалки ТБО в Сосновом Бору выделено почти 244 млн руб.

Фото: klops.ru