У редчайшего красного волка из Новосибирска появилась невеста в Ярославле

Мэна поселили около Хурмы.

У красного волка из России появилась невеста в Ярославле. Такое заявление сделали на собственной странице в социальной сети "Вконтакте" представители регионального зоопарка. Известно, что ранее самец находился в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Однако специалисты приняли решение переместить животное ради получения потомства Хурмы и Мэна.

Семилетний волк уже находится в соседнем от волчицы вольере. Он осваивается на новом месте. Свою новую "подругу" он увидит примерно через месяц, когда Хурму и Мэна поместят в один вольер. На опубликованном зоопарком ролике видно, что Мэн бегает по вольеру. В условиях неволи данный вид живет до 15 лет.

Напомним, что в РФ красный волк считается исчезающим видом. Хищное млекопитающее представляет семейство псовых. Его ареал обитания ранее охватывал участки от Тянь-Шаня и Алтая до оконечности Индостана, Индокитая и Малайского архипелага.

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Фото и видео: VK / Ярославский зоопарк / Yaroslavl zoo