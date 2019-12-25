У развязки КАД с Пискаревским до 8 мая перекроют две полосы

На этих участках установят специальные дорожные знаки, а также барьеры и световую сигнализацию.

В субботу, 25 апреля стало известно, что часть кольцевой дороги в Выборгском районе города окажется недоступна для водителей. Об этом рассказали в ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

Из-за ремонта рабочие полностью перекроют два съезда по направлению из Ленинградской области — №3 (съезд по направлению из Ленинградской области, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД) и № 9 (съезд с внутреннего кольца КАД, на проспект Энгельса, в Ленинградскую область в направлении федеральной дороги А-121 "Сортавала"). На первой части дороги ремонтные работы будут проводиться с 28 по 29 апреля, а на второй — с 29 по 30 апреля.

На этих участках установят специальные дорожные знаки, а также барьеры и световую сигнализацию.

Ранее мы писали, что в Каменногорске отремонтируют автодорогу к Михалево.

Фото: Pixabay