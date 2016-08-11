У районного главы ГИБДД в Ростовской области прошли обыски

Правоохранители нашли оружие и драгоценности.

В ходе обысков в доме начальника отдела ГИБДД по Миллеровскому району Ростовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие и дорогие украшения. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Накануне в СУ СК России по региону сообщили, что трое сотрудников отдела ГИБДД подозреваются в превышении полномочий. По версии ведомства, подозреваемые в 2020-2021 годах не составляли административные протоколы в отношении водителей, которые нарушали ПДД. Вследствие этого несколько россиян избежали ответственности.

Один из подозреваемых - начальник ГИБДД Миллеровского района. Дома у него и на службе прошли обыски. Было обнаружено оружие, которое находилось у него законно, но хранилось вне сейфа, что является нарушением. Также были обнаружены часы, толстая золотая цепь. из сообщения собеседника СМИ

Сейчас задержанные отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. В настоящее время проводится проверка по факту выявленных нарушений. Если вина задержанных будет доказана, то им грозит увольнение из органов внутренних дел.

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Фото: Telegram / Че по Ростову?

