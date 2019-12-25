Подростки пытались обворовать часовню в Севастополе

Полиция устанавливает личности несовершеннолетних.

В Севастополе несовершеннолетние пытались обворовать часовню Архангела Михаила. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Севастополю.

Инцидент произошел 1 сентября. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как сначала двое детей делают вид, что ставят свечи перед иконами, ожидая, когда в помещении не останется посетителей. После этого они осуществили попытку кражи пожертвований из специальной тумбы. Попытка не увенчалась успехом, и дети ушли.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее во Владикавказе буйвол сбежал из бойни.

