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Подростки пытались обворовать часовню в Севастополе
Сегодня, 13:55
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Подростки пытались обворовать часовню в Севастополе

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Полиция устанавливает личности несовершеннолетних.

В Севастополе несовершеннолетние пытались обворовать часовню Архангела Михаила. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Севастополю.

Инцидент произошел 1 сентября. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как сначала двое детей делают вид, что ставят свечи перед иконами, ожидая, когда в помещении не останется посетителей. После этого они осуществили попытку кражи пожертвований из специальной тумбы. Попытка не увенчалась успехом, и дети ушли.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее во Владикавказе буйвол сбежал из бойни.
 

Теги: кража, севастополь, часовня архангела михаила
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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