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У пьяного жителя Приморского района изъяли револьвер с патронами
Сегодня, 15:55
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arteliseev

У пьяного жителя Приморского района изъяли револьвер с патронами

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Полиция провела проверку после жалобы жены нарушителя.

25 октября, в пятницу, в полицию Приморского района обратилась женщина, сообщившая о скандале с пьяным мужем. Прибывшие на место правоохранители, помимо мужчины, обнаружили незаконное оружие. 

В ходе обысков были изъяты самодельный пистолет типа "револьвер" и 79 мелкокалиберных патронов. После проведения экспертизы было установлено, что оружие пригодно для стрельбы. Мужчина объяснил, что оружие он нашел еще около 40-ка лет назад. 

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске местный житель обронил пистолет в магазине.

Фото: pixabay.com

Теги: оружие, пьяный муж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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