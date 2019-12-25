У препарата от коронавируса нашли новые побочные эффекты

В Росздравнадзоре заявили, что у них нет сведений о нарушениях моторных функций.

У препарата от коронавируса под названием фавипиравир нашли новые побочные эффекты. Об этом говорится в докладе информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 "ФармаCOVID" на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Стало известно, что применение препарата может повлечь за собой нарушение моторных функций.

Недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов. цитата из документа

Также учёные указывают, что производители фавипиравира до сих пор не опубликовали научных исследований об эффективности их препарата против COVID-19.

В Росздравнадзоре заявили, что у них нет сведений о нарушениях моторных функций после приёма фавипиравира.

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