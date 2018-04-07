Православные христиане начали Великий 48-дневный пост

Он является самым строгим и долгим постом.

Православные христиане в понедельник начинают соблюдать Великий пост, который является самым строгим и долгим из многодневных постов.

Также Великий пост носит второе название "Святая четыредесятница". Установлен он был в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.

Великий пост – это время для очищения и покаяния, для укрепления выносливости и силы духа. Во время это поста рыбу можно есть только в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру - в Лазареву субботу. Пост завершится 28 апреля празднованием Рождества Христова.

Ранее на Piter.TV: Церковь Серафима Саровского признана культурным памятником региона.

Фото:pixabay