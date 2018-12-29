Церковь Серафима Саровского признана культурным памятником региона

Распоряжение подписано в Смольном.

Первый в России храм в честь святого Серафима Саровского стал региональным памятником культуры в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории.

Отметим, что данное постановление уже подписано председателем ответственного ведомства - Сергеем Макаровым. Согласно документации, архитектурный объект располагается в поселке Песочный по ленинградской улице.

Само сооружение датируется 1904 году. Оно создано из дерева по проекту военного инженера Соколова и архитектора Сарандинаки.

Фото: Piter.tv