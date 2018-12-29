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Церковь Серафима Саровского признана культурным памятником региона
Сегодня, 8:12
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lesjasap

Церковь Серафима Саровского признана культурным памятником региона

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Распоряжение подписано в Смольном.

Первый в России храм в честь святого Серафима Саровского  стал региональным памятником культуры в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории.

Отметим, что данное постановление уже подписано председателем ответственного ведомства - Сергеем Макаровым. Согласно документации, архитектурный объект располагается в поселке Песочный по ленинградской улице.

Само сооружение датируется 1904 году. Оно создано из дерева по проекту военного инженера Соколова и архитектора Сарандинаки.

Фото: Piter.tv

 

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Теги: кгиоп, новый статус, памятник культуры, церковь серафима саровского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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