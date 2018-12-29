Церковь Серафима Саровского признана культурным памятником региона

Первый в России храм в честь святого Серафима Саровского стал региональным памятником культуры в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории.
Отметим, что данное постановление уже подписано председателем ответственного ведомства - Сергеем Макаровым. Согласно документации, архитектурный объект располагается в поселке Песочный по ленинградской улице.
Само сооружение датируется 1904 году. Оно создано из дерева по проекту военного инженера Соколова и архитектора Сарандинаки.
Фото: Piter.tv
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