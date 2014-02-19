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У поселка Огоньки перевернулся автомобиль, пострадал человек
Сегодня, 21:15
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

У поселка Огоньки перевернулся автомобиль, пострадал человек

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. К настоящему моменту машина уже убрана и помех движению по дороге не создаёт.

В Ленобласти 26 июля после поселка Огоньки автомобиль попал в ДТП. Об этом рассказали социальных сетях.

На 69-м километре трассы А-181 около 16:00 водитель легковушки наехал на разделительное ограждение. После этого машина перевернулась на крышу. В результате один человек пострадал. К настоящему моменту машина уже убрана и помех движению по дороге не создаёт.

Ранее в жестком ДТП пострадали водитель и пассажир BMW на Пироговской набережной. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.tv 

Теги: авто, огоньки
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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