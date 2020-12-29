У подозреваемых в незаконной продаже оружия петербуржцев дома нашли целый арсенал

Оружие хранилось дома и в гаражах.

В ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия сотрудники Центра "Э" ГУ МВД и Росгвардии провели обыски у четырех мужчин. В ходе оперативных действий у них обнаружили и изъяли целый склад оружия, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Все мужчины проживают в Петербурге, трое официально трудоустроена. Автоматы, стволы, затворы, ножи и другие предметы нашли по местам жительства подозреваемых и в их гаражах. Оружие направили на экспертизу. Трое мужчин уже имели проблемы с законом. Мера пресечения для них не избиралась.

Накануне ФСБ задержала лидера ОПГ по делу о вымогательстве в Петербурге.

Фото: pixabay.com