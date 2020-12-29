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У подозреваемых в незаконной продаже оружия петербуржцев дома нашли целый арсенал
Сегодня, 14:55
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nadezhda_sib

У подозреваемых в незаконной продаже оружия петербуржцев дома нашли целый арсенал

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Оружие хранилось дома и в гаражах.

В ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия сотрудники Центра "Э" ГУ МВД и Росгвардии провели обыски у четырех мужчин. В ходе оперативных действий у них обнаружили и изъяли целый склад оружия, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Все мужчины проживают в Петербурге, трое официально трудоустроена. Автоматы, стволы, затворы, ножи и другие предметы нашли по местам жительства подозреваемых и в их гаражах. Оружие направили на экспертизу. Трое мужчин уже имели проблемы с законом. Мера пресечения для них не избиралась. 

Накануне ФСБ задержала лидера ОПГ по делу о вымогательстве в Петербурге. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: обыск, оружие, подозреваемые, расследование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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