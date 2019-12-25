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У площади между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи появилось название
Сегодня, 12:09
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У площади между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи появилось название

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Губернатор Петербурга подписал все документы.

Безымянная площадь в Калининском районе получила название. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 11 декабря. 

Теперь территория между между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи будет называться Ручьевской площадью. Градоначальник Александр Беглов уже подписал необходимые документы. Название связано с именованием железнодорожной станции.

Ранее на Piter.tv сообщили, что куча имени Беглова на Петроградской набережной выросла уже до 200 метров.

Фото: Яндекс.Карты, ВКонктакте, "Жители Калининского района"

Теги: беглов, проспект науки, ручьевская площадь, смольный, станция ручьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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