У площади между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи появилось название

Губернатор Петербурга подписал все документы.

Безымянная площадь в Калининском районе получила название. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 11 декабря.

Теперь территория между между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи будет называться Ручьевской площадью. Градоначальник Александр Беглов уже подписал необходимые документы. Название связано с именованием железнодорожной станции.

Ранее на Piter.tv сообщили, что куча имени Беглова на Петроградской набережной выросла уже до 200 метров.

Фото: Яндекс.Карты, ВКонктакте, "Жители Калининского района"