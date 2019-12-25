У площади между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи появилось название

Безымянная площадь в Калининском районе получила название. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 11 декабря.
Теперь территория между между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи будет называться Ручьевской площадью. Градоначальник Александр Беглов уже подписал необходимые документы. Название связано с именованием железнодорожной станции.
Ранее на Piter.tv сообщили, что куча имени Беглова на Петроградской набережной выросла уже до 200 метров.
Фото: Яндекс.Карты, ВКонктакте, "Жители Калининского района"
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