У площади Ленина дебоширы избили петербуржца

Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Сегодня, 18 сентября, около площади Ленина шестеро хулиганов жестоко избили петербуржца. По информации Piter.tv, злоумышленники пинали мужчину ногами по животу и лицу.

Очевидец рассказал, что в момент драки один из нападавших выстрелил из травматического пистолета. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Для него вызвали скорую помощь.

Судя по видео, которое нам отправил свидетель драки, на молодого человека набросились мужчины кавказской внешности. В момент нападения никто из зевак не прибежал на помощь горожанину. Обстоятельства уточняются.

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Видео: Piter.tv