У петербуржцев возникли трудности с дозвоном в МФЦ по вопросу оформления недвижимости

Управление Росреестра по региону переходит на новое программное обеспечение, из-за чего и возникли проблемы.

В четверг, 20 августа, стало известно, что у горожан возникли трудности при оформлении сделок с недвижимостью в МФЦ. Об этом сообщила "Фонтанка".

Жалобы поступают на перегруженную телефонную линию, также не получается записаться на прием. Все дело в установке нового программного обеспецения в Управлении Росреестра по Петербургу. Работы продлятся еще неделю – до 28 августа. Поэтому могут возникать. Однако специалисты отметили, что проблем с регистрацией сделок не должны быть.

Управлением будут предприняты все необходимые меры по оптимизации деятельности государственных регистраторов для оказания услуг заявителям в установленные законом сроки отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что работу МФЦ Ленобласти будет регулировать система-"светофор".

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