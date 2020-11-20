У петербуржцев появится возможность сдавать тесты на коронавирус круглосуточно

В больнице № 26, Елизаветинской больнице, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе откроются новые лаборатории.

Северная столица планирует наращивать объемы выполнения тестов на COVID-19: в некоторых стационарах города скоро откроются новые лаборатории. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Вице-губернатор Олег Эргашев уточнил, что Смольный планирует увеличить мощности лабораторий, которые работают в первичном звене. Новые лаборатории появятся в больнице № 26, Елизаветинской больнице, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. На данный момент для лабораторий подготавливают специалистов.

Ранее мы писали, что петербуржцев призвали не скупать антибиотики по советам знакомых.

Фото: Piter.TV