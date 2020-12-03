У петербуржцев не получается сдать на права по новым правилам

Меньше одной пятой кандидатов в водители сдали на права в апреле.

В силу вступил новый регламент проведения экзамена сдачи на права, из-за чего в апреле заметно снизилось число успешно сдавших экзамен водителей, сообщает "Фонтанка".

По словам независимого автоэксперта Дмитрия Попова, с первого раза в этом месяце практическую часть экзамена смогли сдать только 13-15% учеников автошкол. С теми, кто сдавал повторно, картина примерно та же. Эксперт уверен, что прием практического экзамена в России остается довольно субъективным процессом, и новый регламент не слишком на это повлиял.

По словам начальника отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Госавтоинспекции МВД РФ Николай Гиляков уточнил, что по сравнению с мартом текущего года в апреле (в целом по России) количество сдавших практическую часть сократилось на 17-30%.

Ранее мы писали, что на проспекте Большевиков оборудуют велодорожку за 15 млн рублей.

Фото: Piter.TV