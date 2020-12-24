На проспекте Большевиков оборудуют велодорожку за 15 млн рублей

Общая протяженность дорожки составит 1,6 километра.

В четверг, 22 апреля, в комитете по транспорту сообщили о планах обустройства велодорожки на проспекте Большевиков за 15,2 миллиона рублей. Городской центр управления парковками объявил конкурс, заявки на который будут принимать до 28 апреля.

Дорожка протянулась от улицы Коллонтай, ее протяженность составляет 1,6 километра. Подрядчик должен будет построить обособленную от проезжей части велодорожку, также выполнить устройство песчано-щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия, провести установку бортовых камней, нанести дорожную разметку, установить знаки и восстановить благоустройство.

Работы должны быть завершены к ноябрю.

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