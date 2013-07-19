В новом жилом квартале в Невском районе в этом году построят две поликлиники

Внешне объекты будут отличаться от привычных нам поликлиник.

Начальник Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев проконтролировал, как ведется строительство двух поликлиник в Невском районе. Объект будет выполнен с интересными планировочными решениями и подземной парковкой, рассказала пресс-служба.

Поликлиники строят в жилом квартале на Союзном проспекте. На данный момент в детской ведутся отделочные работы, завершается монтаж внутренних инженерных систем. Поликлинику уже подключили к коммуникациям и установили лифт. В ближайшее время начнется благоустройство участка. В ней будет травматологическое отделение. Завершить строительство планируют до начала лета 2021 года, после чего пройдет итоговая проверка.

Взрослая поликлиника будет готова к началу осени. Сейчас завершаются фасадные работы, идет отделка помещений.

Ранее Piter.TV рассказал историю петербуржца, который отсудил 256 тысяч у стоматологии за то, что после ее посещения попал в реанимацию.

Видео: пресс-служба Госстройнадзора Петербурга