Петербуржец отсудил 256 тысяч у стоматологии, после посещения которой он попал в реанимацию

У посетителя клиники началось воспаление, из-за которого пришлось делать челюстно-лицевую операцию.

Красногвардейский суд Петербурга вынес решение по делу петербуржца, который едва не умер после посещения стоматологии. Документ есть в распоряжении Piter.TV. В 2019-м году мужчина пришел в клинику, чтобы избавиться от зубов мудрости и поставить брекеты. Позже визит обернулся госпитализацией, так как у него началось воспаление.

Суд установил, что молодому человеку по имени Никита оказали медицинскую услугу ненадлежащего качества. Судебную медицинскую экспертизу провело ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им.Кирова". Эксперты комиссии установили косвенную причинно-следственную связь между обследованием истца и неблагоприятными последствиями — вскрытием и дренированием полифлегмоны.

В итоге требования мужчины были удовлетворены лишь частично. Например, суд решил не взыскивать средства с ответчика за приобретение лекарственного препарата и оплату одноместной палаты, так как он мог сделать это бесплатно по ОМС. Стоматология выплатит пострадавшему 255900 рублей.

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