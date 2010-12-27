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У петербуржца украли машину, пока он отдыхал в Крыму
Сегодня, 15:38
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Rybka123
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У петербуржца украли машину, пока он отдыхал в Крыму

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Против злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело против неизвестных, похитивших у местного жителя автомобиль, пока мужчина был на отдыхе. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Как стало известно, петербуржец уехал в отпуск в Крым, оставив иномарку "Тайота" во дворе дома на Наличной улице. 28 августа мужчина получил уведомление о штрафе за превышение скоростного режима в Москве. Вернувшись в Северную Столицу, пострадавший убедился, что в ГИБДД не ошиблись, и 1 сентября обратился в полицию.  

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay.com

Теги: новости санкт-петербург , у петербуржца украли машину пока он отдыхал в крыму , угон автомобиля
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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