Студентка отбилась от таксиста-насильника на Волковском проспекте

Мужчина трогал девушку за гениталии, грудь и ноги.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга начали проверку по факту заявления новоиспечённой студентки, обвинивший водителя такси в домогательствах. Об этом сообщает "78.ru", ссылаясь на источник в полиции.

Как стало известно, инцидент произошел 1 сентября в период с 11:00 до 11:30 во Фрунзенском районе. 19-летняя уроженка Казахстана, поступившая на первый курс петербургского института технологии и дизайна, села в такси у дома № 18 на Волковском проспекте, однако вместо комфортной поездки в пункт назначения, девушка стала жертвой сексуального домогательства со стороны водителя. Мужчина прикасался к ее интимным местам и угрожал убийством в случае отказа. Пострадавшей все-таки удалось убежать от насильника и скрыться в ближащей парадной.

Полиция ведет розыск неизвестного. Подозреваемому может грозить от трех до шести лет лишения свободы.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге психотерапевт-педофил около года издевался над 10-летним пациентом

Фото: pixabay.com