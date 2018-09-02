В Кудрово таксист домогался до 10-летней девочки

Девочка сказала, что водитель трогал ее за грудь.

Полиция Всеволожского района Ленобласти разыскивает водителя такси, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Заявление на таксиста написала 72-летняя женщина. Она сказала, что в пятницу утром вызвала такси для 10-летней внучки, чтобы та доехала до школы в Кудрово.

На вызов приехал белый брендированный Hyundai. Девочка сообщила, что водитель начал трогать ее за грудь возле здания школы на Центральной улице в Кудрово.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что на съезде с моста Бетанкура бетономешалка перегородила путь для автомобилей.

Фото: pixabay