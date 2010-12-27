В Петербурге психотерапевт-педофил около года издевался над 10-летним пациентом

Следствие проверяет, не совершал ли мужчина аналогичных преступлений в отношении других несовершеннолетних пациентов.

В четверг, 30 августа, в Петербурге объявился психотерапевт-педофил. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по городу.

Оказалось, что 51-летний мужчина в течении года надругался над 10-летним пациентом. Врач проводил прием в арендованном помещении. В ходе обыска у подозреваемого изъяли: телефоны, ноутбуки, флеш-карты и четыре подушки, на которых остались следы биологического происхождения.

В органы с соответсвующим заявлением о надругательстве над сыном обратилась петербурженка.

На данный момент в СК решают вопрос об аресте психотерапевта.

Фото:Pixabay